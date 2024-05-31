أسوأ مكان على متن الطائرة.. غير مريح وستشعر بكل المطبات الهوائية

يخوض بعض الأشخاص تجربة السفر بالطيران لأول مرة، ويعتقدون أن كل الأماكن مريحة مثل بعضها، إلا أن أولئك الذين يسافرون باستمرار يعرفون أن هناك مكانًا لا يجب أن يحجزوا فيه، وهو أسوأ مكان على متن الطائرة، خاصة لمن يعانون من فوبيا المرتفعات، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل ذلك.

أسوأ مكان على من الطائرة

نصائح وإرشادات عديدة قدمها خبراء السياحة والسفر للأشخاص المسافرين، مشيرين إلى أنه يجب عليهم الابتعاد عن الجلوس بالمقاعد الأخيرة على متن الطائرة وذلك لعدة أسباب، بينها أن هذا المكان يلتصق بحائط الطائرة، الأمر الذي يجعل من الصعب فرد ظهر المقعد، وبالتالي تكون الرحلة غير مريحة، خاصة الرحلات الطويلة التي تستغرق ساعات طويلة، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

أسباب الابتعاد عن المقعد الأخيرة بالطائرة

من ضمن الأسباب التي يجب على الأشخاص تجنب الجلوس بالمقعد الأخير بالطائرة، هو أن المقعد الأخير بالطائرة يكون قريب من المحرك، وبالتالي قد يسبب إزعاج كبير للشخص المسافر، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة وأيضا المقعد الأخير يكون قريب من حمامات الطائرة.

لم تقتصر الأسباب التي تجعل المقعد الأخير بالطائرة من أسوأ المقاعد، ولكنه أيضًا يجعل الشخص المسافر يشعر بكافة المطبات الهوائية التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبات الفزع لدى الكثير من الركاب.

وبجانب ذلك هناك بعض النصائح التي يجب على المسافرين اتباعها أثناء ركوب الطائرة، ومنها عدم الاحتفاظ بحقيبة تحتوي على أشياء ثمينة، ويجب وضعها في المقصورة العلوية ليكون صعب الوصول إليها، كما يمكن الطلب من مضيفات الطيران الاحتفاظ بها، وفقا لما ذكره موقع «brightside».

ويجب على الراكب الاحتفاظ بكمادات الثلج، لأنها تساعد في علاج الغثيان،ويمكنك أيضًا طلبه من المضيفات ووضعه على مؤخرة رأسه، في هذا الحالة سيختفي الشعور بالغثيان.