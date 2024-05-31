غرفة السياحة: زيادة الحجوزات العربية لمصر خلال إجازات عيد الأضحى المبارك

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة الحجوزات العربية القادمة لمصر خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن غالبية الحجوزات التي تلقتها الفنادق وشركات السياحة المصرية بخصوص قدوم السياح العرب لمصر خلال تلك الفترة جاءت من دول الخليج العربي ولاسيما السعودية والكويت والإمارات، مؤكدا أن السياح السعوديين سيكونون أكثر السياح العرب تواجدا بالمقصد السياحي المصري خلال عيد الأضحى.

إشغال فنادق القاهرة خلال عيد الاضحى

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحجوزات العربية سترفع نسب إشغال كافة المدن السياحية المصرية ولاسيما القاهرة التي لن تقل نسب إشغال فنادقها خلال عيد الأضحى عن 95%، لافتا إلى أن مدينة العلمين سيزورها أعداد كبيرة من السياح العرب خلال العيد.

استقبال السياح العرب الوافدين لمصر خلال إجازات عيد الأضحى

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي المصري جاهز بشكل كبير لاستقبال السياح العرب الوافدين لمصر خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أهمية قدوم السائح العربي لمصر حيث أنه من ذوي الإنفاق المرتفع، علاوة عن أن متوسط إقامته بمصر لا تقل عن أسبوع ، كما أنه يكرر زيارته للمقصد السياحي المصري أكثر من مرة في العام.