الأمن القومي أولا.. مواجهة الأخطار الخارجية ودعم القضية الفلسطينية تتصدران أجندة جلسات الحوار الوطني غدا

وضع الحوار الوطنى منذ اللحظات الأولى لانطلاقه وخروجه إلى النور أطراً ومرجعيات وثوابت لم يمكن المساس بها، منها الحق المصرى فى صياغة سياسته الخارجية وفقاً لمحددات الأمن القومى، وعندما شهدت الساحة الإقليمية تغيرات شديدة الخطورة كان لزاماً على القوى الوطنية التباحث بشأنها والتوافق على كلمة سواء لتدعيم الرؤية المصرية تجاهها، وانطلاقاً من الدور المهم الذى يلعبه الحوار الوطنى فى التوصل إلى الحلول المهمة فى القضايا المطروحة، يجتمع مجلس الأمناء اليوم لمناقشة ملفات الأمن القومى، والسياسات الخارجية، نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها، بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «إفطار الأسرة المصرية» الأخير.