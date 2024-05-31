«التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. شروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف جديدة للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للراغبين في الالتحاف بفريق العمل، على أن يبدأ التقديم من 1 يونيو على الموقع الرسمي للوزارة، ويستمر حتى 10 يونيو.

رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ التقديم على وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنّ شروط الالتحاق بفرق عمل التكنولوجيا التطبيقية، كالتالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات، والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب، أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي يرغب المتقدم في الالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم

- بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي: لابد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب في التربية أو الإدارة (يفضل ماجستير)، ولابد أن يكون له قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه، وألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات، ولابد للمتقدم من إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة إجادة مهارات العمل الجماعي، وإجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات، وأن يكون المتقدم قد سبق له العمل كمدير مدرسة.

- أما عن باقي المناصب المتاحة في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية: فيفضل في من لديه خبرة في المجال المتقدم له، أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، وإجادة مهارة العمل الجماعي، وإجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.