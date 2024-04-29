وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل

أعلن وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بالمدارس التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، حيث تطلب الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس»، مدرسين للتعيين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية التي تديرها الأكاديمية.

تفاصيل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية، والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

شروط الوظيفة

أوضحت الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، أن يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- يفضل خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريس أو التدريب.

- مهارات تدريس جيدة.

- مستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تامين اجتماعي.

أماكن العمل

أوضحت الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، أن المقبولين في الوظائف يعملون بفروع المدارس التابعة لها، في الأماكن التالية:

- طوخ.

- دمنهور.

- أسيوط.

- القاهرة.

- السويس.

- الإسكندرية.

- المنصورة.

- المنيا.

- دمياط.

- الوادي الجديد.

- قنا.

- طور سيناء.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على وظائف الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، يرجى ملء الاستمارة من هنـا.

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