عاجل.. جو بايدن يعلن «كارثة».. ماذا يحدث في عدد من الولايات الأمريكية؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كارثة في ولايات نبراسكا وفيرجينيا وماين الأمريكية، وأمر بتقديم مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة ضربت الولاية، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يوفر التمويل الفيدرالي دعمًا لحكومات الولايات والحكومات المحلية وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية، لتقاسم التكاليف المتعلقة بأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق، التي تضررت جراء العاصفة الشتوية الشديدة والرياح العنيفة في بعض المقاطعات بالولاية.

عواصف وإعصار في ولاية نبراسكا

وتعرضت ولاية نبراسكا الأمريكية وبعض ولايات الجنوب لعواصف وأعاصير كبيرة، أدت إلى خسائر فادحة، إذ دمرت بعض المباني كما سقطت الأشجار وأسلاك الكهرباء، وأدى إلى خسائر في الأرواح وإصابة العشرات.

وضرب إعصار تورنادو ولاية نبراسكا، متسببًا في إصابات ودمار لعدد من المباني، وتم وصف إعصار نبراسكا بأحد أقوى الأعاصير، التي شهدتها تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

استمرت الأحوال الجوية السيئة في ولاية نبراسكا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 100 ميل في الساعة، وفي منطقة بابيليون بولاية نبراسكا، تم الإبلاغ عن عاصفة بسرعة تصل إلى 77 ميل في الساعة خلال الساعات القليلة الماضية.

20 إعصارًا في ولايات أمريكية

وبحسب شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، جرى الإبلاغ يوم الخميس الماضي، عن أكثر من عشرين إعصارًا في ولايات إلينوي وأيوا وداكوتا الشمالية ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس، وشهدت ولايات ماين وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وميريلاند وفيرجينيا رياحًا مدمرة، أدت إلى سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 60 ألف شخص في ولايتي نبراسكا وأيوا، في ذروة العواصف صباح أمس الجمعة، وتوقع خبراء الأرصاد في أمريكا أن تصل سرعة الرياح في بعض الولايات، خلال اليومين القادمين إلى 80 ميلًا في الساعة.