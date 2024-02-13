قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل.. هل يقترب تهديد جديد؟

لا يكل علماء الفضاء عن البحث لاكتشاف أسرار وبواطن الأرض، ما بدوره يظهر يوميًا العديد من الدراسات الخاصة بعلوم الفضاء، وكان آخرها دراسة أكدت أن الكرة الأرضية تعرضت لتجمد كامل منذ ملايين السنين.. فماذا حدث؟.

دراسة جديدة تثير الجدل حول تحول الأرض إلى كتلة من الجليد

«الأرض تجمدت بالكامل».. هكذا توصل باحثون من جامعة ييل، بعد دراسة أجروها، عن لحظات كارثية مرت على الأرض، وذلك عندما تحولت بالكامل إلى كتلة من الجليد، في وقت سابق من الزمن.

الدراسة شرحت كيف تعرض كوكب الأرض لكتلة من الجليد قبل سنوات، في إشارة إلى أن تأثير الكويكبات على الأرض يمكن أن يُسبب تغيرات مناخية غير مسبوقة، تحدث عند اصطدام كويكب ضخم بالأرض، والذي بدوره يتسبب في اطلاق كميات هائلة من الغبار والحطام في الغلاف الجوي، ما يحجب أشعة الشمس، ويؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

الدراسة لم تقم فقط بسرد السبب بل قدمت أدلة عليه، بالإشارة إلى فترات التجمد في الماضي، لعل أبرزها العصر الجليدي الأخير الذي حدث قبل 21 ألف عام، إذ تشير الأدلة إلى أن هذا العصر الجليدي قد نتج عن اصطدام كويكب ضخم بأمريكا الشمالية.

تُثير هذه الدراسة تساؤلات حول مستقبل الأرض، فإذا كان تأثير الكويكبات قد تسبب في فترات التجمد في الماضي، فما الذي يمنع حدوث ذلك مرة أخرى؟، ولكن لم تجيب الدراسة عن إمكانية حدوث ذلك في الفترات المقبلة بشكل مباشر، لكنها أكدت أن التأثير الذي تتركه ضربات الكويكبات على الأرض، قد يجعل هذا مصيرها في فترة من الفترات.

وكانت وكالة ناسا أعلنت في وقت سابق، عن وجود كويكب مفقود يقترب بنسبة كبيرة من الأرض، وقد يمر بجوارها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب شبكة «العربية».