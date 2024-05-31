بعد فيديو «الوطن».. رسالة من ابنة سيد زيان لشبيه والدها: «نفسي أعيش معاك»

أعادت إيمان سيد زيان، ابنة الفنان الكبير الراحل سيد زيان، فيديو «الوطن»، والذي كان يتناول إحدى اللقطات لرجل كويتي يُشبه والدها بشكل كبير، وانتشرت تِلك اللقطات، وتصدر سيد زيان رغم وفاته تريند مصر والكويت، إذ أن تشابه الملامح، جعل البعض يتعجب من قرب الشبه بينهما.

وقالت «إيمان» عبر حسابها على «فيسبوك»: «سبحان الله العظيم شبه والدي بشكل كبير جدا إذا حقيقي أتمنى من الله أروح أشوفه عن قرب وياريت أعيش معاه ومع أسرته علشان كل يوم أشوفه».

مقطع فيديو متداول لشبيه سيد زيان

المقطع المنتشر عبر منصات مواقع التواصل، ظهر فيه مواطن كويتي قائلاً: «يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، على العموم عسى ربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم».