وظائف للمصريين في 5 دول أوروبية وخليجية.. اعرف التفاصيل كاملة

كشفت 4 دول من دول الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا الاتحادية واليونان وإيطاليا والمجر بجانب دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية عن وظائف سيكون متاح للمصريين التقديم للعمل فيها الفترة المقبلة في ظل الحاجة لعمالة خارجية.

وظائف للمصريين في السعودية

نبدأ من السعودية، إذ أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين بالسعودية، في التخصصين التاليين: «طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان»، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير من سنتين على الأقل وألا يجب ألا تزيد سن المتقدم عن 47 سنة، ويمكن للرجال والسيدات التقديم على أن يبدأ الراتب من 18 ألف ريال.

رابط التقديم للعمل في اليونان للعمالة المصرية

في الوقت نفسه، أبرمت وزارة الهجرة تعاقدا مع اليونان لتسفير 5000 عامل ومزراع مصري للعمل سنتين في اليونان بدلا من 9 أشهر فقط وسيكون أجر العامل أكثر من 1000 يورو شهريا.

ويمكن التسجيل للتقديم على فرص العمل في الزراعة الموسمية باليونان من خلال الضغط على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر https://egyres.manpower.gov.eg/

ألمانيا تفتح بابا للباحثين عن عمل

في سياق آخر، أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تحتاج مهاجرين أكثر الفترة المقبولة وتفتح أبوابها للعقول الموهوبة والعمال المؤهلين فيما ترغب البلاد في تقليل الهجرة غير الشرعية فيها.

لذا أعلنت ألمانيا عن بطاقة الفرصة Chancenkarte التي تسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى ألمانيا لمدة عام للبحث عن وظيفة، وسيتم تنفيذها بداية من 1 يونيو 2024.

وبالنسبة لشروط الحصول على البطاقة فهي الحصول على شهادة جماعية وامتلاك حساب يثبت امتلاك 112 ألف يورو في الحساب أو لدى الشخص عقد عمل بدوام جزئي يفيد بإمكانية تغطية مصاريف الإقامة في ألمانيا لعام كامل.

ويتم تصنيف المتقدمين على شكل نقاط ويكون الحد الأدنى للنقاط 4 ويحصل الفرد على 4 نقاط إذا كان لديه تأهيل مهني معترف به في ألمانيا أو تصريح لممارسة مهنة منظمة كالتعليم أو التمريض أو الهندسة.

المجر تفتح الباب للعمال

وفي المجر ستسمح الحكومة بدخول عمال مهاجرين، ، حيث ستصدر بلاده تأشيرات تتيح عمل أجانب فيما ترفض البلاد في نفس الوقت استقبال لاجئين ضمن ما يعرف بـ«آلية التضامن الأوروبي الطوعي» التي تتيح توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل حاجة البلد لعمال في مجالات البناء والمطاعم ومصانع البطاريات الكهربائية.

إيطاليا وفرص العمل

كشفت رئيسة الوزراء فيها جورجيا ميلوني، إلى موافقة حكومتها على مرسوم يسمح بدخول 425 ألف عامل أجنبي في الفترة من 2023 إلى 2025، فيما تشير صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إلى أن البلد تحتاج 833 ألف عامل خاصة في قطاعي صيد الأسماك والزراعة.