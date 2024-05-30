تستغرق دقائق.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الهوية 2024

تتيح وزارة الخارجية السعودية للراغبين في زيارة المملكة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية، إلكترونيًا بخطوات بسيطة، تمكن الشخص من معرفة موقف الحصول على تأشيرة الدخول بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية، وهي خدمة مجانية بالكامل ولا تستغرق سوي دقائق قليلة.

وفي هذا السياق، تعرض جريدة «الوطن» للباحثين عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية، كيفية الدخول الموقع، وما يجب اتباعها حتى تتمكن من معرفة موقف التأشيرة في السطور التالية:

لينكات الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية

وخصصت وزارة الخارجية السعودية لينك للراغبين في الاستعلام عن التأشيرة بأكثر من طريقة، وهي من خلال الدخول على منصة التأشيرات والتي يمكن الدخول عليها من هنـــا.

أو يمكن للراغبين الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية من خلال الدخول على موقع «تأشيرة السعودية» مع العلم أن هذا الموقع هو نسخة تجريبية، ويمكن الدخول عليه من هنــا.

خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الهوية من منصة التأشيرات

وتعتبر أسهل طرق الاستعلام عن تأشيرة عبر منصة التأشيرات السعودية لن تستغرق ثواني، فبعد الدخول على الموقع.

ستجد أقصى يسار الصفحة مربع الاستعلام عن التأشيرة

حدد نوع الاستعلام وفي هذه الحالة يتم اختيار «رقم طلب التأشيرة».

ثم قم بادخال رقم الطلب، ثم رقم الهوية «جواز السفر»

ادخل رمز الصورة، والضغط على استعلام، ليظهر موقف التأشيرة

الاستعلام عن التأشيرة من منصة تأشيرة السعودية

ويمكن استخدام منصة تأشيرة السعودية، حتى تتمكن من الاستعلام عن موقف التأشيرة من خلال الخطوات الاتية

بعد الدخول على الموقع يجب الضغط على «استعلام»

اختيار «البحث»

إدخال رقم طلب تأشيرة

إدخال رقم الجواز «الهوية»

الضغط على استعلام.

ليظهر موقف التأشيرة من حيث القبول أو الرفض أو لا تزال قيد البحث.