رسالة هامة من «العليا للفيروسات التنفسية» إلى المواطنين

وجه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة هامة للمواطنين خلال الفترة الحالية بمختلف المحافظات، طالبهم خلالها بالحذر اليوم وضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروسات التنفسية والأتربة خاصة مرضي الجيوب الأنفية، تزامنا مع موجة التغيرات التي تشهدها البلاد في حالة الطقس.

إجراءات احترازية للوقاية من الفيروسات التنفسية

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المصابين بالانفلونزا واصحاب أمراض الجيوب الأنفية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وعدم الخروج إلا للضرورة، متخذين كافة الإجراءات التي تقيهم من الأعراض الجانبية، وضرورة الاهتمام بشرب السوائل المحفزة للمناعة وعدم التهاون مع متغيرات وتقلبات الطقس المختلفة والاهتمام بتناول الأغذية المحفزة لمناعة الجسم.

الحصول على المضادات الحيوية بإذن الطبيب

وأشار «حاتم» إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأعراض الأنفلونزا والجيوب الأنفية، وعدم الحصول على أي أدوية أو مضادات حيوية دون استشارة الطبيب.