3 دول غير عربية الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية.. ما السبب؟

كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، التابع لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الدول الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية.

وقال في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية دي ام سي، إن هناك إقبال من مواطني 3 دول غير عربية للحصول على الجنسية المصرية.

3 دول غير عربية هم الأكثر طلبًا للجنسية المصرية

وقال سامي، هناك العديد من الجنسيات غير العربية، التي تأمل في الحصول على الجنسية المصرية، إلى جانب كلًا من الجالية السوررية والعراق ولبنان والسودان.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، أن مواطني دول أوروبا والصين والهند، من الجنسيات الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية، ويأمل الأغلب في هذا الأمر وذلك أملًا في الاستثمار.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

توجد العديد من الشروط التي وجب توافرها للحصول على الجنسية المصرية، ويمكن تناولها فيما يلي: