3 دول غير عربية الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية.. ما السبب؟
كتب:
عبير خالد
10:18 م | الجمعة 31 مايو 2024
جواز سفر مصري
كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، التابع لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الدول الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية.
وقال في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية دي ام سي، إن هناك إقبال من مواطني 3 دول غير عربية للحصول على الجنسية المصرية.
3 دول غير عربية هم الأكثر طلبًا للجنسية المصرية
وقال سامي، هناك العديد من الجنسيات غير العربية، التي تأمل في الحصول على الجنسية المصرية، إلى جانب كلًا من الجالية السوررية والعراق ولبنان والسودان.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب، أن مواطني دول أوروبا والصين والهند، من الجنسيات الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية، ويأمل الأغلب في هذا الأمر وذلك أملًا في الاستثمار.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
توجد العديد من الشروط التي وجب توافرها للحصول على الجنسية المصرية، ويمكن تناولها فيما يلي:
- شراء عقار لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء مشروع استثماري بتكلفة 350 ألف دولار.
- سداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة.
- إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات، وتسترد دون فوائد بالجنيه المصري في وقت الاسترداد.
- أما الشرط الأخير هو إيداع 250 ألف دولار غير مستردة.