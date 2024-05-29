لأول مرة.. مريم نعوم «ممثلة» بالحلقة الخامسة من مسلسل دواعي السفر

تظهر الكاتبة مريم نعوم في ثوب الممثلة للمرة الأولى، بالحلقة الخامسة من مسلسل «دواعي السفر»، الذي يعرض عبر منصة «watch it»، ويلعب بطولته الفنان أمير عيد، ويشاركه الفنان كامل الباشا، وتظهر «نعوم» بشخصية زوجة عثمان التي يقدمها الفنان أيمن الشيوي.

مسلسل دواعي السفر، تدور أحداثه حول «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده على ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب أمير عيد وكامل الباشا، أبرزهم نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، جلا هشام، آية هشام، دينا وائل.