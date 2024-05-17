كرم جبر: قرارات القمة العربية بالمنامة ورقة ضغط لحل القضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، على القمة العربية بالمنامة، قائلا: «لو وضعنا عنوانا لها فهي قمة الحلول الممكنة، لكن في قضية السلام، فالطريق طويل والسلام بعيد، وهي رسمت الطريق إلى السلام».

كرم جبر: الطريق طويل لتحقيق السلام بالمنطقة

وأضاف «جبر»، خلال استضافته ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر قناة CBC، أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق السلام بالمنطقة، وقمة المنامة وضعت آلية بأن يجري وزراء خارجية العرب اتصالات للدعوة للقمة، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وأكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن قرارات قمة البحرين ستشكل ورقة ضغط خلال الفترة المقبلة، في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن الثلاث دول مصر والأردن وقطر تستطيع لم الشمل، ووحدة الصف الفلسطيني.