كرم جبر: مصر تصدت بكل حزم وقوة للادعاءات الإسرائيلية الباطلة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الفصائل الفلسطينية أمامها فرصة كبيرة للم الشمل ووحدة الصف وحل الدولتين، مشيرا إلى أن السلام بعيد، والحل العسكري أدي لتآكل أجزاء من الدولة الفلسطينية.

وأضاف «جبر» خلال استضافته ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل حاسمة للمجتمع الدولي أمام القمة العربية الـ 33 في البحرين، موضحا أن معركة السلام طويلة تحتاج لمخلصين.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن الضغوطات علي الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الضغوط سوف تؤتي ثمارها، وعلي حماس أن تستغل الفرصة لإحياء حلم حل الدولتين، مشيرا إلي أن عقلية نتنياهو مدمرة زرع الكراهية لإسرائيل في المنطقة كلها، وعليه ألا يستهين بصبر مصر وجيشها و الرئيس السيسي.

وأكد أنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين، ومصر تصدت بكل حزم وقوة للإدعاءات الإسرائيلية الباطلة، مشددا على أنه لا يوجد نفق واحد بين رفح الفلسطينية وسيناء.

وذكر كرم جبر، أن مصر تحترم تعهداتها الدولية واتفاقياتها ووضعت في حسبانها جميع السيناريوهات إذا اخترقت إسرائيل معاهدة السلام، مؤكدا أنه لا يقبل أي مواطن عربي مصافحة إسرائيلي يده مخضبة بالدماء، ورصيد إسرائيل عند العرب «صفر» بعد مجازرها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر ظلت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتي تحقيق السلام وتتسلح بصبر أيوب، ولديها أهداف استراتيجية لا تتغير، ولجديها قوة ومخزون من الخبرات تستوعب ما يحدث في فلسطين ورفح الفلسطينية.