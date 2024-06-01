سعر اليورو اليوم السبت 1-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم السبت 1-6-2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 50.93 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.09 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 50.95 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.96 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 50.95 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.06 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.