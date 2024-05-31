اقرأ في عدد الوطن غدا: 11 عاما على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. «الإخوان» تاريخ الخيانة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو

«الإخوان» تاريخ الخيانة

الجماعة تم حلها فى نوفمبر 1948 خلال عهد النقراشي باشا فاغتالته.. وتم حلها سنة 1954 عقب محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر بـ«المنشية»

السياسة الخارجية والأوضاع في «غزة»

على مائدة الجلسات اليوم.. و«فوزي»: ما يحدث له اتصال مباشر بأمن البلاد

«الكشكي»: المناقشات تبحث التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على القطاع

«العوضي»: على المجتمع الدولي الأخذ برؤية مصر لوقف الإبادة.. و«السيسى» لن يتهاون في حماية أمن الوطن

«السيسى» لـ«شركات صينية»: حريصون على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر

الرئيس: هدفنا توسيع نطاق مشروعات الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات والتكنولوجيا

مارجريت هاريس: قطاع غزة يتعرض لارتفاع حاد في الإصابات بالأمراض المعدية

وباء «كورونا» لا يزال مستمراً.. ونصف الكرة الجنوبي يشهد زيادة في الحالات

الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن

من الخبز المدعم على بطاقات التموين «لَمّ شمل» المنتخب يكتمل بوصول «صلاح»

«المتحدة» تهنئ مخرجي «رفعت عيني للسما» بحصد «العين الذهبية» في «كان»

«مدبولي»: نعمل على توفير مناخ استثمارى لدعم الاقتصاد

غياب أحمد فتوح ومحمد حمدى عن مواجهة بوركينا فاسو

الصفحة الثانية

«مدبولى»: ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه في الأصول المملوكة للدولة.. ونتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات

«يونيسيف»: 20 ألف وصلة مياه للأسر الريفية الأكثر احتياجاً عبر القرض الدوار

«الهجرة»: توفير صكوك الأضاحي للمصريين فى الخارج

«الإنتاج الحربي»: نتعاون مع القطاع الخاص لسد احتياجات السوق

«رسلان»: تكامل الجهود الحكومية والدولية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية

«صلاح» يستقبل وفداً هندياً متخصصاً في الطاقة النظيفة

«التضامن»: ملتزمون بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية لـ«الأولى بالرعاية»

القباج»: ندعم 2.8 ألف جمعية عاملة بـ«قضايا البيئة» مالياً وفنياً.. و«تغيرات المناخ» تحتاج إلى تعاون مشترك

الصفحة الثالثة

«مواجهة الأخطار الخارجية» و«دعم القضية الفلسطينية» تتصدران أجندة الجلسات اليوم

الأمن القومى أولاً..

«السياسة الخارجية والأوضاع في غزة» على مائدة المناقشات

«فوزى»: ما يحدث على حدودنا له اتصال مباشر بأمن البلاد.. و«الكشكي»: المناقشات ستبحث التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة

«عبدالقوي»: «الحوار» يسهم فى فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا الإقليم للتوصل لمخرجات تدعم صانع القرار في مواجهة التحديات

«فهمي»: استئناف الجلسات نتيجة تعرُّض الدولة لاستهداف خارجى.. وهناك الكثير من التوصيات استجاب لها الرئيس السيسى

د. إكرام بدرالدين يكتب: الأمن القومي والحوار الوطني

اللواء أحمد العوضي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة.. و«السيسى» لن يتهاون فى حماية أمن مصر

«دفاع النواب»: على المجتمع الدولى الأخذ بالرؤية المصرية لوقف الإبادة بـ«غزة»

مناقشات الحوار الوطنى ستسهم في التوصل لأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة تجاه دعم حقوق الأشقاء

الصفحة الرابعة

مارجريت هاريس: نتتبع جميع أنواع الأمراض فى القطاع منذ بدء الحرب.. ونواصل تنفيذ وتحديث الخطة التشغيلية لدعم المستشفيات

متحدثة «الصحة العالمية»: غزة تشهد ارتفاعاً حاداً في الأمراض المعدية.. والعاملون في المجال الطبى بها أبطال حقيقيون

5.3 مليون استشارة قدمتها المنظمة فى مجال الرعاية الصحية الأولية.. وتحصين 137 ألف طفل ضد الأمراض

تدمير 80% من البنية التحتية المدنية في غزة والمنظمة قدمت

92 مليون دولار للإمدادات الطبية

نوفر 60% من الإمدادات الطبية في غزة.. ونقدم 100% من الوقود للمستشفيات والمرافق الصحية.. و450 هجمة استهدفت القطاع الطبي خلال العدوان الإسرائيلي

وباء «كورونا» لا يزال مستمراً.. ونصف الكرة الجنوبي يشهد ارتفاعاً في أعداد الحالات.. ونشعر بقلق بسبب ارتفاع معدلات الاكتئاب في العالم

في اليوم الـ«239»: 118 ألف شهيد وجريح حصيلة حرب الإبادة في غزة

طائرات حربية تشن غارات عنيفة على شمال القطاع وتستهدف منازل سكنية شرق «رفح».. وتدمير ألف منزل في «مخيم جباليا» وأهالي المنطقة يعودون لبيوتهم المهدمة بعد انسحاب الاحتلال.. ومستعمرون يقتحمون «عرب المليحات» لإجبار سكانها على الرحيل

الصفحة الخامسة

ثورة تحرير الوطن 30 يونيو

«الإخوان.. تاريخ الخيانة»

خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

طلبتُ من النيابة العامة استدعاء محمد بديع والتحقيق معه لأنه انتحل صفة مرشد لجماعة «منحلة» تمارس أنشطة غير قانونية فى المجتمع التلمساني

خيرت الشاطر تعهد لأمريكا باحترام اتفاقية كامب ديفيد وحفظ أمن إسرائيل إذا ما دعموا الجماعة للوصول لكرسى الحكم

الجماعة تم حلها فى نوفمبر 1948 فى عهد النقراشى باشا فاغتالته وتم حلها سنة 1954 عقب محاولة اغتيال عبدالناصر في «المنشية»

الصفحة السادسة

الصين والعرب.. ألفة واحترام

رفعت رشاد لعنة العقد الثامن.. كابوس نهاية إسرائيل!!

قول آخر في مسألة الدعم.. التعليق المؤقت الاختياري

الصفحة السابعة

محمد مصطفى أبوشامة: التوتر مع مصر.. ولغز «اليوم التالى»

الأميرة رشا يسري: الرؤية التنموية للرئيس السيسي بين «حياة كريمة» و«المدن الحديثة»

أشرف أشرف: إمبراطورية فاتن

رحاب لؤي: الصدمة بالإنابة.. هذا وقت الإفاقة

الصفحة الثامنة

أيادٍ تتحدى الموجة الحارة ولهيب النار سعياً وراء الرزق

فطير ومحشى وحمام«أم هاشم» سفيرة الأكل الشرقى

بالمطرقة والمنشار

لا يفل الحديد إلا «شحتة»

خلطة سحرية «الرفاعي»: شوى السمك فن وصنعة

المراوح ممنوعة «رجب»: 12 ساعة فى مواجهة الفرن.. لأجل لقمة «العيش»