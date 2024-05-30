اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: لا سبيل إلى السلام والاستقرار إلا بحل «الدولتين»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: لا سبيل إلى السلام والاستقرار إلا بحل «الدولتين»

- الرئيس فى «بكين»: الأمن المائى العربى على رأس الأولويات وطالبنا إثيوبيا باتفاق قانونى ملزم يُؤمّن حق الأجيال المقبلة.. ولن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا

- الحكومة: توفير مختلف الأدوية وتوطين الصناعة

- رئيس الوزراء: العملة الأجنبية متاحة.. ونعمل على تيسير الإجراءات وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية

- رئيس المجر: مصر شريك استراتيجى ودورها رائد فى تعزيز السلم والأمن الدوليين

- «المُتحدة» تقتنص 3 جوائز كبرى

- تكريم عربى لـ«القاهرة الإخبارية» و«ملعب أون» و«الحشاشين» فى «المنامة ودبى»

الصفحة الثانية

- الأمم المتحدة: تراجع مساعدات «غزة» 67%.. ودعوات لإسقاط «نتنياهو»

- استشهاد 4 مواطنين وإصابة 15 جراء قصف طيران الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.. والقناصة تستهدف المواطنين بـ«تل الهوا»

- حملة ضد الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلى بعد دعوته إلى عصيان مدنى واسع النطاق لممارسة الضغط على رئيس الحكومة

- وتشيد بسجل مصر الحافل فى عمليات حفظ السلام على مدار 60 عاماً

- 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين شاركوا فى 37 بعثة داخل 24 دولة للمشاركة فى تخفيف حدة النزاعات فى بيئات أكثر صعوبة حول العالم

- «السياحة»: وفرنا أماكن للحجاج فى مخيمات «مِنَى وعرفات»

- لجان فورية لحل الأزمات.. و«مصر للطيران» تسيّر اليوم 17 رحلة لنقل الحجيج للأراضى المقدسة

- «التعليم»: تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين استعداداً لامتحانات «الثانوية» خلال أيام

- «نتيجة الشهادة الإعدادية»: 84.7% نسبة النجاح فى «القاهرة».. و87.5% بـ«الجيزة»

- «إسكان ليبيا»: نهضة مصر العمرانية نموذج يحتذى به

- «الجزار»: نتعاون مع دول القارة السمراء لتحقيق التنمية المستهدفة

الصفحة الثالثة

- السيسي: لا سبيل إلى السلام والاستقرار إلا بحل «الدولتين»

- الرئيس أمام المنتدى «العربى الصينى»: على المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة وضمان النفاذ الفورى والمستدام للمساعدات والتصدى لتهجير الفلسطينيين قضية الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى لما تحمله من مخاطر ترقى إلـى حد التهديد الوجودى

- الصين: إقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

- الإمارات: من الضرورى إيجاد أفق لسلام عادل فى الشرق الأوسط

- تونس: المجتمع الإنسانى بدأ الانتفاضة ضد العدوان الإسرائيلى

- «الجامعة العربية»: أى مصداقية لـ«النظام الدولى» وهناك دولة تضع نفسها فوقه؟!

- البحرين: عقد مؤتمر دولى للسلام لدعم الشعب الفلسطينى

الصفحة الرابعة

- رعاية محدودى الدخل.. التزام ثابت

- مسئولون وخبراء: حِزم «الحماية» تحصّن «الأكثر احتياجاً»

- رفع الحد الأدنى للأجور 6 مرات وزيادة موازنة الدعم إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد.. و«النحاس»: جهود ضخمة وغير مسبوقة فى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التضخم

- أحمد رفعت: حقوق البسطاء وما لم نقُله للمصريين!

- عماد فؤاد: الدفاع عن الفقراء بمنطق «الدبّة»

- نائب رئيس «السلع التموينية»: 72 مليون مواطن يستفيدون من «دعم الخبز»

- الدولة ستتحمل 120 مليار جنيه سنوياً لإنتاج 100 مليار رغيف

الصفحة الخامسة

- الشيخ ياسر السيد مدين يكتب: كيف وصلتنا السنة (4)

- د. يوسف عامر يكتب: حق الجوار

- لينا مظلوم: الإعلام.. مهمة استدعاء الوعى العام

- بلال الدوى: «القاهرة الإخبارية».. فخر لنا

- مصطفى كفافى: السادات وأمريكا.. وأوراق اللعبة الأوروبية

- أمينة خيرى تكتب: غزة وحل الدولتين ومستقبل الذكاء

الصفحة السادسة

- «قوتنا الواعية».. مصر تُكرم مبدعيها ومفكريها بجوائز الدولة

- محمد فاضل: تتويج مسيرة.. وفرحة الناس لها طعم آخر

- صابر عرب: الفوز جاء بعد مشوار طويل

- محمد أبوسنة: متفائل بعودة مصر لريادتها الثقافية

- سلطان القاسمى يحصد جائزة النيل لـ«المبدعين العرب»

- «مكاوى»: الجائزة لمن أثَّر فى وجدانى

- «سليمان»: تعطى مساحات من الأمل

- «شيمى»: اتهمونى بالجنون لتركى «الآداب»

- «الدماطى»: مصر عامرة بالمبدعين

الصفحة السابعة

- «عبدالرحيم»: الثقافة صمام أمان

- «سامية»: أحرص على الكتابة يومياً

- «حامد»: النجاح إصرار ومثابرة

- «سيف»: دفعة جديدة للأجيال

- «صالح»: استكمال مسيرة التنوير والثقافة

- «عبدالفتاح»: تجربتى تشمل تأثيرات «كورونا» على الوجدان

- «نورا»: الجائزة داعمة لى فى مشوارى الأكاديمى

- «أمجد»: «القبودان» تناقش بطولة شخصية مصرية

الصفحة الثامنة

- المحلات تستعرض ملابس الإحرام.. والأسعار تبدأ من 325 جنيهاً.. «العتبة».. ناصعة البياض

- لتبسيط المنهج بالفن.. «شجرة الدر» فى حصة عربى

- «ماما.. أرسم».. «دافينشى الصغير»: اللوحة بـ7 آلاف دولار

- بالجمل والحصان.. «جوليا» بولندية تروج للسياحة فى «الغردقة»