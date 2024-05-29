اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر والصين» تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر والصين» تطالبان بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

- «السيسى»: العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية بالغة الخطورة.. وقصف «مخيم النازحين» كارثة.. و«شى»: دور مصر محورى فى إرساء السلام بالمنطقة

- الحكومة تواصل الإصلاح الاقتصادى وتطبيق الحماية الاجتماعية: دراسة التحول إلى الدعم النقدى.. وتحريك سعر رغيف الخبز ترشيداً للدعم

- المنتخب يجهز قوته الضاربة لتصفيات المونديال

- «المالية»: لا زيادة فى أسعار شرائح الضريبة على الدخل و«الأرباح التجارية والصناعية»

- فتح فروع «بنك ناصر» لصرف المعاشات السبت

- الإصلاح الاقتصادى يبنى مساراً متكاملاً يحفز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير.. اقتصاد مصر.. الانطلاق نحو النمو والازدهار

الصفحة الثانية

- مصر والصين تطالبان بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع «غزة».. وترفضان «التهجير القسرى» للفلسطينيين

- «السيسى»: العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية بالغة الخطورة.. والقصف المتعمد لـ«مخيم النازحين» كارثة مفجعة

- «شى جين بينج»: دور مصر محورى فى إرساء السلام بالشرق الأوسط.. وجهودها دؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى القطاع

- .. وتوافُق على حق الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية

- تدشين «عام الشراكة» ويشمل إطلاق الكثير من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين

- «السيسى» و«شى» يؤكدان ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لمعالجة القضايا الساخنة وتحقيق التعافى الاقتصادى والأمن الغذائى ومواجهة ندرة المياه وتغير المناخ

- اقتصاديون وسياسيون: القمة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائى بين «القاهرة وبكين»

- «عابد»: تعكس تطور العلاقات العربية مع معسكر الشرق.. و«سليمان»: تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ضمن مبادرة «الحزام والطريق».. و«جاب الله»: 16 مليار دولار حجم التبادل التجارى.. ونمتلك بنية تحتية وتشريعية تُسهم فى جذب الأموال الأجنبية

الصفحة الثالثة

- رئيس الوزراء: الدولة ستظل مُلتزمة بدعم السلع الأساسية

- ندعم رغيف الخبز بـ105 قروش بعد زيادة سعره لتتحمل الدولة نحو 105 مليارات جنيه سنوياً.. وإلغاء الدعم ليس صحيحاً على الإطلاق ونتطلع إلى طرح فكرة «التحول لمنظومة الدعم النقدى» على الحوار الوطنى.. ونلتزم بالشفافية والوضوح فى عرض الحقائق المرتبطة بالمنظومة فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة

- منظومة أكثر عدلاً وشمولاً للحماية الاجتماعية

- ارتفاع مخصّصات الدعم إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار العام الماضى

- «تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير التمويل المستدام» تضمن الوصول إلى «الأكثر احتياجاً»

الصفحة الرابعة

- اقتصاد مصر فى عيون العالم.. الانطلاق نحو النمو والازدهار

- صندوق النقد: «رأس الحكمة» أسهمت فى تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات

- البنك الدولى: مواصلة برامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً

- 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى عبر «الطروحات الحكومية»

- مؤسسات: التحول إلى اقتصاد السوق وتشجيع ريادة الأعمال

- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: استثمرنا 1.3 مليار يورو خلال العام الماضى فى مصر بـ«16 مشروعاً»

- مؤسسات التصنيف الائتمانى تُعدل نظرتها المستقبلية للسوق المصرية

- «ستاندرد آند بورز»: تحرير سعر الصرف يدعم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.. و«فيتش»: انخفاض معدلات التضخم

الصفحة الخامسة

- «الإصلاح الاقتصادى».. كلمة السر فى امتصاص الصدمات العالمية

- البرنامج أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية منذ عام 2016 بزيادة معدلات النمو والاستثمارات.. ومضاعفة نسب التشغيل وتراجع معدلات البطالة

- «معيط»: المسار الجديد يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافى

- اقتصاديون: مصر وفرت مناخاً استثمارياً جاذباً ونجحت فى القضاء على نقص الدولار

- د. عمرو صالح يكتب:‏‏معجزة مصر فى التعامل مع المؤسسات الدولية

- «أنيس»: اتفاقية «رأس الحكمة» غيّرت قواعد اللعبة الاقتصادية

- د. منجى بدر: الرئيس السيسى أحدث طفرة تنموية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية

الصفحة السادسة

- سحر الجعارة تكتب: لو مت يا أمى ماتبكيش

- شريف سعيد: الكُلفة الإنتاجية لتاريخ الجبرتى!

- اميرة خواسك: استمرار الحرب فناء لإسرائيل

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟! سر الـ129 مليار جنيه بموانئ مصر!!

- خديجة حمودة تكتب: شاهد من أهلهم

الصفحة السابعة

- د. يسرى الشرقاوي: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- فى اليوم العالمى للبطاطس.. الإسبونتا والكارا يمثلان حوالى 60% من كمية بطاطس المائدة

- باحث يوضح تأثير جودة المياه على الاستزراع السمكى

- «أبوسريع»: تكاليف الإنتاج تحكم التسعير

- د. أحمد حسن يكتب: دخلاء مهنة الطب البيطرى.. خطر يدمر الثروة الحيوانية

- رئيس جمعية المنتجين: مصر تحتل المركز العاشر عالمياً والأولى على مستوى القارة السمراء فى حجم الإنتاج

- د. حسن السيد هلال يكتب: لبيب والمصباح العجيب ودور الطبيب

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار يكتب: معركة الدولة الجديدة.. «كيف يصل الدعم لمستحقيه؟!»

- تطبيق ذكي مع «Woman safety».. أنتِ فى أمان

- فى حياة «كفافيس»

- أسرار الشاعر وتاجر الغلال بعد إعادة افتتاح متحفه بالإسكندرية