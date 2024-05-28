اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر والصين شراكة سياسية واقتصادية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشارك فى افتتاح المنتدى العربى - الصينى.. ويعقد قمة مباحثات مع «جين بينج».. مصر والصين.. شراكة سياسية واقتصادية

- «مدبولى»: توفير السلع واللحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى

- «الإحصاء»: 60 ألف مولود خلال 100 يوم.. و106.4 مليون عدد سكان مصر

- وزير الكهرباء ووفد الاتحاد الأوروبى و3 سفراء يفتتحون محطة رياح رأس غارب بالبحر الأحمر

- «شاكر»: تضيف 252 ميجاوات للشبكة القومية وتُقلل الانبعاثات

- «أون تايم سبورتس» و«ملعب أون» الأفضل والأكثر مشاهدة عربياً

الصفحة الثانية

- مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يكثف جهود إعادة تفعيل «الهدنة»

- مصر لن تتعامل فى معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلى.. وإدانات دولية بعد اعتراف «نتنياهو» بارتكاب «محرقة الخيام» فى رفح.. ومفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان: المجزرة تؤكد استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية باستهداف المدنيين العزل

- حكومات «النرويج وأيرلندا وإسبانيا» تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية

- سياسى فلسطينى: إسرائيل تريد القضاء على «الأونروا» لأنها شاهدة على المأساة منذ «النكبة»

- «سانشيز»: تشمل «غزة والضفة الغربية» تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية

- الموساد اغتال مسئولاً أممياً فى «48» وتهديده للجنائية الدولية ليس جديداً

- «قادة إسرائيل».. أقدامنا فوق القانون والقرارات الدولية

الصفحة الثالثة

- إعلان جوائز الدولة التشجيعية.. و«الثقافة»: اللجان عملت بنزاهة لاختيار الفائزين

- «شقة المبتديان» يخطف جائزة الفيلم القصير.. و«أبوريدة» ينتزع الجرافيك.. و«صالح» يفوز بشعر الفصحى عن ديوان دائرة حمراء حول رأسى.. و«ريم» بـ«العامية»

- بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة: صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى الشهر المقبل

- قرار وزارى بإضافة 3 منح جديدة بينها «عيد الميلاد»

- المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح فى البناء وتوجيهات بسرعة تقنين أوضاع المخالفين

- «نور الدين»: تقديم كافة التسهيلات.. و«شوشة»: تحصيل 25% من تقنين الأراضى من المواطنين

- سياسيون: إدراج «الأمن القومى» على أجندة الحوار الوطنى هدفه دعم مواقف مصر لوقف حرب غزة

- «محسب»: خطوة مهمة تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصرى خلف الدولة.. و«البدرى»: رسالة شديدة اللهجة

- قبول دفعة جديدة من الموهوبين بالمدارس الرياضية العسكرية

- بروتوكول تعاون بين «نظم المعلومات» بالقوات المسلحة و«الصحة»

الصفحة الرابعة

- تحالف قوى لتعزيز الاستقرار والتنمية فى المنطقة.. مصر والصين.. شراكة سياسية واقتصادية

- «السيسى» يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى - الصينى

- الرئيس يعقد قمة مباحثات مع «جين بينج» لتعزيز العلاقات الثنائية.. ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والعدوان الإسرائيلى على قطاع «غزة»

- 13.9 مليار دولار حجم التجارة البينية.. وتمويل استثمارات بـ3.5 مليار يوان

- «العمدة»: مصر تدعم مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين عام 2013.. و«إبراهيم»: 2418 شركة صينية تعمل فى مصر برأسمال 1.1 مليار دولار

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستثمارات الصينية دليل على قوة وتنامى العلاقات بين «القاهرة وبكين»

- انضمام القاهرة لـ«بريكس» خطوة مهمة.. وتعاون قوى فى مجالات البنية التحتية والطرق والربط الكهربائى

الصفحة الخامسة

- أحمد رفعت يكتب: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟ عندما كان ضحايا الطرق 15 ألف قتيل و60 ألف مصاب

- د. محمود خليل: ترويض العبد

- عصام زكريا: الفن فى زمن الحرب

- بلال الدوى: «صلاة العصر» لا سُنة فيها

- سحر الجعارة تكتب: غزوة قضايا الحسبة

- لؤى الخطيب يكتب: ما الذى يحدث فى إسرائيل؟

الصفحة السادسة

- 60 ألف حاج يبدأون السفر لأداء المناسك.. «دعانى لَبّيته»

- «الجمعيات»: 7500 تأشيرة.. وأول الأفواج من «المنوفية والغربية والجيزة»

- «القرعة»: 31 مايو أول تفويج لـ«مكة».. و«الداخلية»: توفير الرعاية للحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم

- «السياحى»: تجهيز سفر 26 ألف حاج و150 أوتوبيساً لـ«البرى».. و1298 شركة لتقديم أفضل الخدمات

الصفحة السابعة

- «المطارات».. استعدادات مكثفة لسفر الحجاج لأداء المناسك

- وزير الأوقاف: خدمة ضيوف الرحمن واجبة و«التيسير» منهج نبوى راسخ وأصيل

- «البعثة الطبية»: 75 طبيباً يعملون بـ35 عيادة موزعة بين مكة والمدينة

- «عبدالغفار»: العيادات الطبية تعمل على مدار الساعة.. وتوزيع كتب إرشادية لتوعية الحجيج

- قوافل توعوية لـ«البحوث الإسلامية» فى المطارات والموانئ.. و«عياد»: تركز على كيفية استغلال الرحلة المباركة فى طاعة الله وبيان ضرورة الإخلاص فى القول والعمل

- «السعودية»: تجهيزات خاصة لضمان نجاح الموسم وتوفير كل سبل الراحة

- عضو اللجنة الفنية بـ«السياحة»: السماح لكبار السن بعدم الذهاب لمشعر «مِنى».. وتوكيل غيرهم لرمى الجمرات وفق فتوى رسمية

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشي: انتبهوا أيها السادة

- «صُناع البهجة».. وصلة رقص مع ميكى والأراجوز والبلياتشو

- لعشاق «الماريونت» حواديت «مستر صفيحة» منتهى اللذة

- بـ«الإيمجرومى».. «فاطمة» اتولدت من جديد

- «ملكة القطيفة»: دب وأرنوب وأخطبوط آمن للأطفال