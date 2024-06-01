بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا بالجيزة اليوم.. رابط التسجيل

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، بدء التسجيل الإلكتروني في المرحلة الأولى رياض أطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024/ 2025، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى الأحد الموافق 30 يونيو الجاري.

تعليمات مهمة بشأن التقديم

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقم.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقه، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي المسجل.

- التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).