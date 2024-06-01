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بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا بالجيزة اليوم.. رابط التسجيل

كتب:

كريم روماني
12:50 ص | السبت 01 يونيو 2024
التعليم في المدارس - صورة أرشيفية

التعليم في المدارس - صورة أرشيفية

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، بدء التسجيل الإلكتروني في المرحلة الأولى رياض أطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024/ 2025، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى الأحد الموافق 30 يونيو الجاري.

تعليمات مهمة بشأن التقديم 

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقم.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقه، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي المسجل.

- التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.