الصحة العالمية توضح لـ«الوطن» طبيعة الأمراض المنتشرة في غزة بسبب الحرب

أوضحت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، طبيعة الأمراض المنتشرة في قطاع غزة، بسب الحرب التي يتعرض لها القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنّ المنظمة تتبع جميع أنواع الأمراض، سواء المعدية وغير المعدية.

غزة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأمراض بسبب الحرب

وقالت «هاريس»، خلال حوارها مع «الوطن»، إنّ غزة شهدت ارتفاعًا حادًا في الأمراض المعدية بسبب الاكتظاظ وتعطل خدمات المياه والصرف الصحي، فمنذ منتصف أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 814000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي في ملاجئ النازحين، و451800 حالة إسهال، و92300 حالة قمل وجرب، و56000 حالة طفح جلدي، و8200 حالة جدري الماء، و780 حالة الإسهال الدموي، إضافة إلى 70 ألف حالة يرقان، ويُفترض أنها التهاب الكبد الوبائي «أ» وتم اكتشافها بعد العينات إيجابية.

814000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في غزة

وأضافت المتحدثة باسم «الصحة العالمية»، أنه بعد الحرب، ستكون هناك حاجة إلى عملية إعادة بناء واسعة النطاق، حيث أدت الحرب في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار، فقد تعرض ما بين 70 إلى 80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي للتدمير أو لأضرار بالغة، وستواصل منظمة الصحة العالمية تنفيذ وتحديث خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع التركيز بقوة على دعم المرافق الصحية القائمة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والحفاظ عليها.

70 إلى 80% من البنية التحتية المدنية تعرضت للتدمير

وتعمل منظمة الصحة العالمية بكثافة في قطاع غزة، فوفقًا لـ«هاريس»، هناك فريق من خبراء الاستجابة الصحية الطارئة على الأرض في غزة، وأشارت إلى أن دور المنظمة الرئيسي حاليًا، هو الحفاظ على استمرارية النظام الصحي بالعمل مع المرافق الصحية والشركاء الصحيين المحليين والدوليين؛ لتوفير الخدمات الصحية للسكان، نحن نقدم الإمدادات الطبية للمستشفيات، بما في ذلك الوقود، ولفرق الطوارئ الطبية الدولية.

توفر «الصحة العالمية» 100% من الوقود للمستشفيات والمرافق الصحية في غزة

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية توفر 60% من كافة الإمدادات الطبية في غزة: «نحن نقدم 100% من الوقود للمستشفيات والمرافق الصحية، كما تساعد في نقل المرضى داخل وخارج القطاع للحصول على رعاية متخصصة، ونساعد المستشفيات على البدء في العمل مرة أخرى، بعد الضربات المدمرة التي تعرضت عليها، فعلى سبيل المثال، نحن نعمل حاليًا مع مجمع ناصر الطبي لمساعدته على استعادة الخدمات».