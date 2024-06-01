نتائج بطولة كأس الاتحاد المصري لصيد الأسماك في الإسكندرية

اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات منافسات بطولة كأس الاتحاد لرياضة صيد الأسماك، التي استضافها نادي يخت الإسكندرية ونظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح.

وأعلن الاتحاد نتيجة البطولة في حفل الختام، الذي أقيم بنادي يخت الإسكندرية، عقب عودة المراكب إلى المارينا، حيث تمت عملية وزن الأسماك.

نتائج بطولة الصيد في الإسكندرية

وجاءت نتيجة البطولة حسب الإعلان الرسمي كالتالي:

- حصل نادي يخت الإسكندرية على المركز الأول، وفاز بكأس البطولة.

- حصل نادي البحري اليوناني على المركز الثاني.

- حصل نادي «هيلوبليس ب» على المركز الثالث.

نتائج أكبر سمكة

- استطاع يني كونتي من النادي البحري اليوناني، الحصول على جائزة أكبر سمكة بنظام الجر والجيجنج والكاستنج.

- حصل عمرو عبد الغني من نادي الزهور على المركز الثاني.

- حصل عصام علوي على المركز الثالث.

نتائج مسابقة السيدات

وفى مسابقة صيد الأسماك بنظام التسقيط للسيدات، جاءت النتيجة كالتالي:

- حصل فريق بلوفين أ على المركز الأول.

- حصل فريق بلوفين ب على المركز الثاني.

واستطاعت اللاعبة مهينار مجدي من فريق بلوفين الفوز بجائزة أكبر سمكة.

وأقيم حفل الختام بحضور الدكتورة إيريني ليليكا رئيس نادي البحري اليوناني، ومسعد أبو الرجال نائب رئيس الاتحاد، والمهندس هشام فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والقبطان أدهم اليماني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخالد البهتيمي ممثل منظمة الإيجفا العالمية لرياضة صيد الأسماك، وذلك بمشاركة 20 فريقًا يمثلون 14 ناديًا.

وصرّح المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك، بأنّ الاتحاد يهدف إلى نشر ثقافة الصيد الأخلاقي، والحفاظ على الثروة السمكية.