تحديد ضوابط بطولة كأس الاتحاد لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 22 فريقا

عُقد، مساء اليوم، الاجتماع الفني «captin meeting» لبطولة كأس الاتحاد لرياضة صيد الأسماك فى نادي يخت الإسكندرية، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة جميع الفرق وبلغ عددها 22 فريقا تمثل 15 ناديا.

وتم الاتفاق على الصيد بطريقة الصيد والإطلاق، وتشمل الآتي:

ضوابط كأس الاتحاد لرياضة صيد الأسماك في الإسكندرية

- أسماك الإنش والدراك والمسموح صيده سمكة واحدة فقط من كل نوع.

- توثيق ذلك بتصوير فيديو للحفاظ على البيئة.

- تنطلق منافسات البطولة الساعة 6 صباحا والعودة إلى المارينا لإجراء عملية الوزن الساعة 6 مساء ويقام حفل إعلان المراكز الأولى، وتوزيع الميداليات والكؤوس في الساعة 7:30 مساء، وذلك في مدينة الإسكندرية.

إقامة البطولات المحلية فى موعدها

من جهته، أكد المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك «إيجفا» على ضرورة إقامة البطولات المحلية فى موعدها، في إطار خطة الاتحاد لاستمرار النشاط المحلي من أجل نشر اللعبة وزيادة أعداد اللاعبين.

كما صرح بأنه سيتم إقامة بطولة الجمهورية لصيد الأسماك في الثامن والعشرين من يونيو، موجها الشكر لمجلس إدارة نادي يخت الإسكندرية برئاسة الخبير البحري عماد قبطان على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإقامة البطولة.