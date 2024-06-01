كيفية التظلم على نتيجة مسابقة العمال بوزارة الأوقاف.. اعرف الخطوات 

شرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف آلية التظلم على نتائج مسابقة الوزارة للعمال، مؤكدًا أن الطلبة المهتمين بتقديم تظلمات بخصوص النتائج يمكنهم ذلك بسهولة عبر الإنترنت.

التظلم على مسابقة العمال بوزارة الأوقاف 2023

وأشار «جمعة» في بيان، إلى أنه يجب على المتظلمين من النتيجة زيارة موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر الرابط المخصص للتظلمات، وتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم بكل يسر وسهولة.

خطوات التظلم

وللراغبين في تقديم تظلم بخصوص نتيجة مسابقة الأئمة، يجب عليهم أن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

- زيارة الموقع: (اضغط هنا).

إدخال المعلومات الشخصية:

- أدخل اسمك ورقمك القومي في الحقول المخصصة.

تقديم التظلم:

- أذكر سبب التظلم أو أي ملاحظات على النتيجة التي حصلت عليها.

تأكيد التسجيل:

- بعد ملء البيانات المطلوبة، اضغط على زر «تسجيل» واحتفظ برقم التسجيل الذي ستتلقاه.

متابعة النتيجة:

- يمكنك متابعة نتيجة التظلم عبر الموقع نفسه، حيث ستظهر النتيجة، خلال فترة لا تتجاوز 7 إلى 10 أيام من تاريخ تقديم التظلم.