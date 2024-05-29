«الخدمات الإدارية» بالجيزة تطلق دورة توعية للمرأة العاملة بحضور واعظات الأوقاف

انطلقت فعاليات الندوة التوعوية الأولى للمرأة العاملة بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، التي نظمتها نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبعنوان «واعظات الأوقاف..أمان وسلام».

أهمية العمل الإداري

وذهب وزير الأوقاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف عن محافظة الجيزة، إلى أن انماء العمل الإدارى رسالة عقائدية صحيحة يقرها الدين، مؤكدا أن المولى عز وجل كرم المرأة فى الاسلام كما أن الرسول الكريم وقرها فقد كان ينادى عماته وزوجاته وبناته ويفصح عن أسمائهن تكريما لهن.

وتابع: «كانت السيدة خديجة خير عون للرسول الكريم فى دعوته للنبوة وداعم قوى له حيث كانت أول امراة أعلنت إسلامها، وقد كرم الله عز وجل المراة بتسمية سورة باسم النساء وكذا سور الطلاق ومريم والمجادلة وقد جعل لهن مخرجا من كل ضيق في القران الكريم».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المرأة هى للبنية الأساسية لبناء الاسر والمجتمع والامم ولذلك فان دورهن عظيم ولا مثيل له ولم يظلم الإسلام المراة في كل شيء بما فيها المواريث، كما ثمن دور الوعظات اللاتي يهبن حياتهن لخدمة المجتمع، وهو عمل تطوعي لا يتقاصين أجرا عنه.

دورالأزهر والإفتاء والأوقاف

ارتكزت فعاليات الندوة حول الدور الجليل والتعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لدحر الأفكار الهدامة ونشر صحيح الدين من أجل أن تبقى مصر لكل المصريين.

وأكدت الدكتور جيهان ياسين من واعظات وزارة الأوقاف أن مفهوم العمل الصالح جاء فى 75 موضع اقره القرأن تناول فيه رب العزة مقومات العمل الصالح وثوابه وأنواعه كصلة الرحم وبر الوالدين والتعامل على البر والتقوى.

وشددت ياسين على أن العمل الصالح لا يقتصر على العبادة الشعائرية بل دعوة الى التمسك حرفيا بخطاب المولى عز وجل للرسول الكريم فى قوله «وأنك لعلى خلق عظيم»، وهو معنى ذاكر لكل أنواع العمل الصالح، لافتة إلى أن خدمة الناس وإنفاعهم يبدأ من قضاء الأعمال اقتداء بقوله الرسول الكريم أحب الناس عند الله أنفعهم للناس.. هكذا يكون دور المرأة التى تمثل الكيان الرئيسى للمجتمع فى كل مكان بدءا من المنزل ومكان العمل مرورا بالشارع والتحلى بأدابه والامتثال لمقولة «الدين المعاملة»، حتى ينهض المجتمع سليما وتعلو الأمم وترتقى النفوس.

أعدت دور عاملات النظافة بأنه مرتبط بزاوية العمل الصالح بل وأحسنها مصداقا للرسول الكريم عندما قال عّرضت عليا اعمال محاسنها ومساوئها فوجدت محاسن أعمالها «إماطة الأذى عن الطريق»، واستشهدت بحديث النبي: رأيت رجلا يتقلب بالجنة فى شجرة قطعها كانت تّرذى طريق المسلمين، بهذا يكون العمل الصالح سر الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة امتثالا لقول المولى عز وجل «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم با حسن ما كانوا يعملون».

مشروع الواعظات يتصدى للأفكار الهدامة

وقال عبد الوهاب المهيرى، رئيس النقابة، إن مشروع واعظات جمهورية مصر العربية القومى هو فخر لكونه الأول من نوعه على مستوى العالم الذى يتصدى فعليا للافكار الشيطانية الارهابية الهدامة عن طريق تنمية وعى سيدات مصر العظيمات وحشد كل طاقتهن فى تربية النشء الذى تبنى به الامم وتعلو.

ونبه المهيري إلى استكمال ذلك المشوار الطويل الصعب الذى خطت به تلك المؤسسسات الدينية فى بناء الوعى الدينى والوطنى ومواصلة تجديد الخطاب الذى بدأته وزارة الأوقاف نحو توحيد خطبة الجمعة وترجمتها إلى 18 لغة مكتوبة و12 لغة مشاهدة ومسموعة مع ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

وأكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية بهيئة ونظافة تجميل الجيزة عضو مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية لشئون الإعلام أن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبى فى الدعوة وإعمار المساجد وتجديدها وصيانتها بالإضافة إلى المبادرات التوعوية لنشر تعاليم الدين الصحيحة فى مواجهة مافيا الأفكار الهدامة.

الأنشطة التثقيفية الداعمة

قالت سامية أحمد حسانين عضو اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، إن رفعة شان الدولة المصرية هدف رئيسى تعمل المرأة العاملة على ترسيخه عبر دورها المؤسسى بالمنشآت الإنتاجية التى تعمل بها، من خلال المشاركة بكافة الانشطة التثقيفية الداعمة لبناء الوعى ودعم القدرات الفكرية القائمة على أسس عقائدية سليمة.

شارك أعمال الندوة حسام حنفى أمين صندوق نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ومختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية بهيئة ونظافة تجميل الجيزة عضو مجلس ادارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية لشئون الإعلام، والدكتور سيد عمار رئيس اللجنة النقابية لمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة.

كرمت الندوة كلا من الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة والواعظة الدكتور جيهان ياسين حيث منحهما هشام فاروق المهيرى درعا التكريم لدورهما المتميز فى نشر الدعوة باسس صحيحة.