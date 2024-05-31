وزير الأوقاف: جمع أكثر من 11 مليون جنيه لـ«صكوك الأضاحي» اليوم الجمعة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التحية للشعب المصري قائلا: «المصريون عظماء في تكافلهم فتحية كبيرة لهم، وشكرا لمن أولونا ثقتهم، صكوك الأضاحي والإطعام بالأوقاف تحقق أعلى مبلغ يومي منذ إطلاق المشروع، أكثر من 11 مليون و 400 ألف جنيه تم جمعها اليوم الجمعة.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من أهم مزايا صكوك الأوقاف أنها بدون أي مصروفات إدارية أو غيرها، فكامل ثمن الصك يصل لحوما للمستحقين بعزة وكرامة أينما كانوا دون تعريض أي منهم للتصوير أو طلب حديث أو كلمة منه، فدورنا هو إيصال الأمانة التي هي حق لهم إليهم حيثما كانوا في منظومة محكمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين».

وتابع: «نعمل على تعظيم قيمة الصك من خلال تعاون العديد من مؤسسات الدولة الوطنية معنا.. علما بأن جميع البنوك والجهات المتعاونة في التحصيل تتعاون معنا من منطلق وطني دون أن تستقطع جنيها واحدا من قيمة الصك، بل أن بعضها يتبرع لدعم المشروع، فقيمة صكك كاملة تذهب لحوما للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في كل ربوع مصر من خلال قواعد البيانات المدققة».