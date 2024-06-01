مسلسل الحشاشين يفوز بجائزة أفضل عمل درامي من كأس إنرجي

فاز مسلسل الحشاشين في حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، بجائزة أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يُذكر أنَّ مسلسل الحشاشين شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب ونيقولا معوض وإسلام جمال وميرنا نور الدين وأحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان محمد رجب.