«الحشاشين» و«تحت الوصايا» مرشحان لجائزة الدانة كأفضل مسلسل عربي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون بالبحرين عن المسلسلات الدرامية المرشحة لجائزة «الدانة للدراما» في دورته الـ 16، وذلك عبر صفحاتها الرسمية تحت عنوان «من تتوقع الفائز في فئة أفضل مسلسل عربي؟».

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن المسلسلات المرشحة لجائزة أفضل مسلسل عربي، هي مسلسل الحشاشين، ومسلسل تحت الوصاية من مصر، ومسلسل الزند من سوريا.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان لها، إن لجنة التحكيم المكونة من عدد من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية ستقوم بالمفاضلة بين هذه الأسماء وفقًا لمعايير الجائزة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في حفل افتتاح المهرجان.

يقام مهرجان الدانة تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتستضيفه مملكة البحرين نهاية مايو الجارى بتنظيم من وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج.