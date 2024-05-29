طارق الشناوي يشيد بـ«الحشاشين» بعد حصوله على جائزة أفضل مسلسل عربي: عمل استثنائي

أثنى الناقد الفني طارق الشناوي، على مسلسل الحشاشين، بعد حصوله على جائزة أفضل مسلسل عربي في مهرجان الدانة البحريني، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح على قناة DMC.

ووصف الشناوي مسلسل الحشاشين بأنه عمل استثنائي على عدة مستويات، بدءًا من السيناريو الذي اعتبره مغامرة ناجحة لجهة اعتماده على اللهجة العامية المصرية في الحوار.

اللهجة العامية

وتابع: «المسلسل رسخ إمكانية استخدام اللهجة العامية في أعمال تاريخية، والعامية مفردات وليست مستوى واحد، وهي عامية لا تجرح الزمن، واعتقد أنه اختيار صائب جدًا، والمخرج بيتر ميمي قدم حالة إبداعية كاملة الأركان على المستوى السمعي والمرئي، كما أن الموسيقي لعبت دورا مهما في المسلسل، وكل التفاصيل كاملة لأننا أمام عمل مُغاير، بالإضافة إلى طريقة تنفيذ المعارك بكل تلك الحرفية العالية».

وأكمل: «المخرج بيتر ميمي قدم شاشة رائعة وجاذبة، وكل تلك المخرجات دفعت مسلسل الحشاشين إلى نيل هذه الجائزة، وهي جائزة مهمة، جاءت في توقيت مناسب، وهناك أكثر من جهة عالمية خارج حدود العالم العربي استوقفها مسلسل الحشاشين، بالإضافة الى تسكين الممثلين، وهو جزء مهم لدى المخرج، وهو كيفية وضع الممثل على الطريق الصحيح في العمل فيبدع، وكريم عبد العزيز يقدم واحدًا من أهم أدواره، والفنان أحمد عيد قدم دورًا رائعًا».