فتحي عبدالوهاب في ندوة فنية عن مسلسل الحشاشين غدا

يستعد الفنان فتحي عبدالوهاب غدا الإثنين، للمشاركة في ندوة فنية تنظمها أحد الجامعات الخاصة للحديث عن مسلسل الحشاشين، الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024.

فتحي عبدالوهاب في ندوة فنية عن الحشاشين

ويجتمع فتحي عبدالوهاب في الندوة الفنية مع الكاتب والخبير في الإسلام السياسي ماهر فرغلي، وكذلك سيشاركهما في الندوة المخرج عادل عوض، وستنطلق الندوة في تمام الساعة 12 ظهرًا .

يُذكر أنَّ مسلسل الحشاشين شارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب ونيقولا معوض وإسلام جمال وميرنا نور الدين وأحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه أيضًا عددًا من ضيوف الشرف الذي كان من بينهم الفنان محمد رجب.