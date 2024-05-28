«الحشاشين» يحصد جائزة أفضل مسلسل عربي في مهرجان الدانة البحريني

فاز مسلسل الحشاشين بجائزة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين، وحصل على جائزة الدانة الدرامية في الدورة الـ16، كأفضل مسلسل عربي خلال هذا العام.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، في بيان سابق لها، إنّ لجنة التحكيم المكونة من عدد من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية ستقوم بالمفاضلة بين هذه الأسماء وفقًا لمعايير الجائزة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في حفل افتتاح المهرجان.

يقام مهرجان الدانة تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتستضيفه مملكة البحرين نهاية مايو الجاري، بتنظيم من وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج.