أكثر من 6100 كارثة طبيعية ضربت أمريكا في مايو.. وتحذير من القادم (فيديو)

كشف مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، تعرض الولايات المتحدة لأكثر من 6100 كارثة طبيعية ما بين عواصف وأعاصير مدمرة، خلال شهر مايو الماضي.

ويعد ما حدث خلال مايو ثاني أكبر عدد من العواصف التي ضربت أمريكا منذ بدء حساب البيانات والتقارير عام 2004، بعدما سجلت الولايات المتحدة نحو 6.763 عاصفة وأعصار في 2011، حسب «Fox Weather».

وكان نشاط الأعاصير خلال مايو أعلى بحوالي 70% من المتوسط المعروف لنشاط الأعاصير، ووقعت معظمها خلال الطقس السيئ في الفترة من 6 إلى 10 مايو، و19 إلى 24 مايو، و25 إلى 27 مايو.

«أيوا» تعرضت لأعنف موجة من الأعاصير والعواصف

وتتصدر «أيوا» أكثر الولايات التي تعرضت للأعاصير والعواصف، على غير المعتاد في أمريكا، وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قالت الأرصاد الجوية الأمريكية إن 98 إعصارًا وقع في ولايات تكساس ونبراسكا وميسوري وأوكلاهوما، فيما وقع الإعصار الأكثر دموية في مقاطعة كوك بولاية تكساس، وأدى إلى وفاة 7 أشخاص.

أعاصير الليل تزيد احتمالية الوفاة

وفقًا للدراسات التي أعدتها الأرصاد الأمريكية، فإن الأعاصير التي تحدث خلال ساعات الليل تزيد احتمالية أن تؤدي إلى الوفيات بأكثر من الضعف، مقارنة بالأعاصير التي تحدث في أثناء النهار، وذلك بسبب أن رصد الأعاصير ليلا يكون بطيئًا.

وأدت العواصف التي ضربت مدينة هيوستن بتكساس إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وانقطاع التيار الكهربائي عن مليون شخص في 16 مايو الماضي.

ولاية تكساس تسجل أكبر عدد وفيات

ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، فقد 36 شخصًا حياتهم بسبب الأعاصير خلال عام 2024، وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات.

تحذير من القادم

وكشف خبراء الأرصاد، أن عشرات الملايين من الأمريكيين في النصف الشرقي من الولايات المتحدة، معرضون للأعاصير أخرى خلال الفترة من 1 يونيو حتى نوفمبر المقبل، وذلك بسبب درجة حرارة المحيط الدافئة نتيجة تغير المناخ.