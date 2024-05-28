أعاصير وعواصف مدمرة.. مقتل 21 شخصا وخطر يهدد حياة 110 ملايين أمريكي

لقى ما لا يقل عن 21 شخصا أمريكيا مصرعه، بينهم 4 أطفال نتيجة العواصف الشديدة والأعاصير التي ضربت بعض الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الملايين تهديدات بطقس قاسٍ خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام أمريكية.

ويواجه ما لا يقل عن 110 ملايين شخص في ولايات عدة خطر الأعاصير والعواصف الشديدة والرياح المٌدمرة، وحذر مركز التنبؤ بالعواصف في أمريكا من أعاصير عنيفة وطقس شديد ورياح واسعة النطاق ستضرب بعض الولايات خلال الساعات القادمة.

حالة خطيرة ونادرة

وتم تصنيف حالة الطقس والظواهر الجوية التي ضربت بعض الولايات الأمريكية على أنها حالة خطيرة ونادرة، كما عاش ما لا يقل عن 200 ألف شخص في عدة ولايات أمريكية بدون كهرباء لساعات طويلة بعد هجمة قوية من الأعاصير القاتلة والعواصف الرعدية، كما وصلت الإصابات إلى مئات الأشخاص.

20 إعصارًا تضرب بعض الولايات

وضربت أسوأ العواصف وما لا يقل عن 20 إعصارًا بعض الولايات خلال ساعات الليل في الأيام الماضية، ونتج عنها أضرار كبيرة في ولايات تكساس، وكانساس، وميسوري، وأوكلاهوما، وأركنساس، وألاباما، حسبما ذكرت شبكة «ABC NEWS» وقناة «FOX NEWS» الأمريكية.

الأكثر دموية في تاريخ تكساس منذ 2015

ووصف الإعصار الذي ضرب ولاية تكساس بأنه الأكثر دموية في تاريخ الولاية منذ عام 2015، إذ بلغت سرعة الرياح 135 ميلًا في الساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم إصدار تحذير من العواصف الرعدية الشديدة في أجزاء من نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، كما أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير حالة الطوارئ أمس الاثنين.

وكتب «بشير» على منصة «إكس»: «لقد كانت ليلة صعبة على شعبنا، إن العواصف المدمرة ضربت الولاية بأكملها تقريبًا»، وبحسب مسؤولين فالعواصف دمرت 100 طريق داخل الولاية.