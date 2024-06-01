بنك ناصر يعمل اليوم استثنائيا لصرف معاشات شهر يونيو 2024

بدأ أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، اليوم السبت، صرف الدفعة الرابعة من معاشات شهر يونيو 2024، بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%.

بنك ناصر الاجتماعي يعمل اليوم بشكل استثنائي

واستقبل بنك ناصر الآلاف من أصحاب المعاشات الذين تتحول معاشاتهم على البنوك التي أقرتها الهيئة للصرف، ويعمل بنك ناصر الاجتماعي اليوم، بشكل استثنائي للتسهيل على العديد من المواطنين.

زيادة 15%

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، تُصرف المعاشات لـ11 مليون مُستحق في اليوم الأول من الشهر، بالزيادة المقررة التي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اجتماع عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف المعاشات للمستحقين لتكون في شهر مارس الماضي 2024، بدلًا من يوليو وذلك نظرًا للظروف الحالية والتخفيف عن كاهل المواطنين.