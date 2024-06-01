عاجل.. أزمة إمام عاشور مع حسام حسن.. وصفقة الإنقاذ في الأهلي

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ورطة إمام عاشور مع حسام حسن في منتخب مصر

دخل إمام عاشور، لاعب الأهلي، في ورطة وأزمة مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني والجهاز الفني للفراعنة، وذلك أثناء المعسكر الحالي للفراعنة المقام بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري.

صفقة إفريقية تنقذ الأهلي من رحيل محمد عبد المنعم

أكد مصدر داخل الأهلي على أن زين الدين بلعيد، لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أحد الأسماء المرشحة في الوقت الحالي، من أجل تعويض رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف «الأحمر» خلال الفترة الحالية.

نجم منتخب قطر على رادار الأهلي

أفادت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أقترب من حسم صفقة لتعاقد مع أحد نجوم منتخب قطر لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

موقف الزمالك من رحيل زيزو

كشف أحمد سليمان عن موقف الزمالك من الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو في حال تلقى عرضا خارجيًا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

طبيب الزمالك يؤكد اقتراب النادي من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي

أشاد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمجهود الجهاز الإداري للفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا على اقتراب النادي من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي.

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