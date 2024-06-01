«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان مادة التسويق للدبلومات الفنية 2024

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» تداول امتحان التسويق للدبلومات الفنية، الذي يؤديه الطلاب حاليا في اللجان الامتحانية، التي انطلقت عند الساعة 9 صباحا.

تداول مادة التسويق للدبلومات الفنية 2024

بدوره، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالوزارة المكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان مادة التسويق، للتحقق منه، والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

أضاف المصدر أنه حال التحقق من الأسئلة المتداولة سيجري التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه لا تهاون مع الغشاشين وسيجري تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقا للقرارات الوزارية.

أوضح أنه وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيجري تطبيق عقوبات صارمة على كل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة على جروبات الغش، وتصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.