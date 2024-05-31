محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية والناجحين في التعليم الأساسي والمهني

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في مدارس التعليم الأساسي والمهني ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع من أبناء المحافظة.

وقدم محافظ الجيزة تهنئة خاصة لأوائل الطلبة الحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، والبالغ عددهم 721 طالبا وطالبة، متمنيا لجميع الطلبة من أبناء المحافظة النجاح في المراحل الدراسية المقبلة، ومشيدا بالجهود المكثفة للعاملين بمديرية التربية والتعليم.

الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وأشاد محافظ الجيزة بجهود القائمين على العملية الامتحانية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موجهًا جميع العاملين بمديرية تعليم الجيزة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

تطوير المنظومة التعليمية

وأكد المحافظ حرصه على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، لافتًا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية

كما أعلنت محافظة الجيزة فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية اعتبار من الأحد 2 يونيو ولمدة 15 يوما، ويتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالجيزة

يُذكر أن محافظ الجيزة اعتمد أمس الخميس نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية «الدور الأول».

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 877.5%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190997 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 721 طالبا وطالبة.

بينما جاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% والمكفوفين 100%.