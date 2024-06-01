قصة المثل الشعبي «اضرب الأرض تطلع بطيخ».. معجزة سببها «العائلة المقدسة»

تحتفل الكنائس اليوم، بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إذ ترأس الأساقفة أمس، قداسات عشية العيد، احتفالا بذكرى مرور السيدة مريم العذراء والسيد المسيح على 20 منطقة في مصر بعد أنّ بدأت رحلتها من فلسطين هربًا من اضطهاد الملك هيرودس، وهناك مثل شهير مرتبط بهذا اليوم الذي بدأت فيه العائلة المقسة رحلتها، وهو «تضرب الأرض تطلع بطيخ»، فما قصته؟

عيد دخول المسيح إلى أرض مصر

ماري يوحنا الباحثة في التاريخ القبطي، شرحت أنّ الأقباط يحتفلون اليوم، بعيد دخول المسيح إلى أرض مصر، وأن مصر لها مكانة كبيرة عند كل الأديان، وتضاربت الأقوال عن مدة بقاء واستمرار العائلة المقدسة فيها، من بين هذه الأقوال سنة أو سنتين، لكن هناك رواية وأبحاث نٌشرت في ألمانيا أفادت بأن الرحلة استمرت 3 سنوات و11 شهرًا.

وأوضحت «يوحنا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي إم سي»، أنّ العائلة المقدسة مرت بمنطقة رمسيس ومكثت بحقل وكان الاستقبال كبيرًا وحصلت في هذه المنطقة معجزة البطيخ، إذ طلبت السيدة العذراء مريم، من أحد الفلاحين زراعة الأرض بطيخ، وبعد يوم واحد، جاء موسم الحصاد، وهذا هو أصل مثل «تضرب الأرض تطلع بطيخ».

رحلة العائلة المقدسة بدأت من سيناء

وتابعت أنّ العائلة المقدسة عندما بدأت رحلتها من سيناء مرت بأماكن عديدة، ومن أشهرها المطرية ومسطرد وبلبيس ورمسيس، موضحة أنه كانت هناك مناطق كانت ترحب بالعائلة المقدسة وأخرى تعبرها سريعا، ومن أحب الأماكن إليها مصر القديمة؛ نظرًا لوجود مجمع الأديان بها.