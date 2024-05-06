عادل الجندي: مشروع مسار العائلة المقدسة محور عمراني يقوده قطاع السياحة

قال عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات، موضحا أن هذا المشروع بدأ تخطيطه ووضع استراتيجيه له منذ 2014.

مشروع مسار العائلة المقدسة يمتلك 25 موقع

وأضاف «الجندي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مشروع مسار العائلة المقدسة يمتلك 25 موقعا، حيث إنه يمثل محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة، موضحا أنّ النشاط الرئيسي لهذا المشروع هو قطاع السياحي، هو مسار حج مسيحي.

مشروع مسار العائلة المقدسة هو الأطول دوليا

وتابع بأن هذا المسار هو الأطول دوليا داخل دولة واحدة، المشروع بدأ من فكرة التخطيط والمراحل التجربية للمشروع، ثم انتقل إلى الرحلات التعريفية المتمثلة في الوفود التي بدأ أكتوبرعام 2014، التي ضمت سفراء دول المستهدفة مثل دول أمريكا اللاتينية، وشرق أوروبا، وبعض الدول الأفريقية، واليابان وكوريا، الصين وإندونيسيا، مشيرا إلى أنّ هذه الدول التي يستطيع المشروع جلب الشريحة العظمى من الزائرين بها.