بدء استقبال طلبات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا اليوم

أعلنت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي وفاتورة الغاز، أن اليوم السبت أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو.

وتوفر شركة «بتروتريد» عددا من الطرق التي تمكن المواطنين من تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي للمنازل، بشكل بسيط وسهل وسريع.

طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي

ومن أبرز طرق التسجيل التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي الآتي:

1- التسجيل من الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد وشركات توصيل الغاز الطبيعي.

2- إبلاغ قراءة عداد الغاز لمندوب الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المفعل بها الخدمة.

3- الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4- تطبيق «موبايل ماي فوري»، ويمكن تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

5- تطبيق موبايل جوميا.

6- مكاتب البريد المصري.

7- شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

8- ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

9-- التسجيل عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- التسجيل من الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727، ومن أي خط أرضي على 09000727.

12- مكاتب مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13- فروع الشركة.

14- التسجيل من الفروع المُميكنة.