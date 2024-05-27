اليوم آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، إن اليوم الاثنين 27-5-2024 آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو.

وتوفر شركة «بتروتريد» العديد من الطرق التي تمكن المواطنين من تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي للمنازل، بشكل بسيط وسهل وسريع.

ما هي طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي؟

ومن أبرز طرق التسجيل، التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، الآتي:

1 – من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد وشركات توصيل الغاز الطبيعي.

2 – إبلاغ القراءة لمندوب الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المفعل بها الخدمة.

3 – الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق «موبايل ماي فوري» ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

5 – تطبيق موبايل جوميا.

6 – مكاتب البريد المصري.

7 – شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

8 – ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

9 – التسجيل عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10 – التسجيل من الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727، ومن أي خط أرضي على 09000727.

12 – مكاتب مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13 – فروع الشركة.

14 – التسجيل من الفروع المُميكنة.