«بتروتريد» تبدأ تسجيل قراءة الغاز الطبيعي اليوم.. 14 طريقة متاحة

قالت شركة «بتروتريد» إحدى شركات وزارة البترول لتسويق المنتجات البترولية، إنّها بدأت اليوم في استقبال قراءة الغاز لشهر أبريل 2024 للوحدات السكنية إلكترونياً من اليوم و حتى يوم 27 من نفس الشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، أن استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيا يأتي تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول و الثروة المعدنية لـ«التحوُّل الرَّقمي» ولتيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم.

ولفتت بتروتريد إلى أنها توفر 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة الغاز الشهرية

1 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

2 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3 – عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق موبايل ماي فوري.

5 – تطبيق موبايل جوميا .

6 – من خلال مكاتب البريد المصري.

7 – من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

8 – من ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

9 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و للمزيد من التفاصيل.

10 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

12 – من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

13 – من خلال فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

14 – الفروع المميكنة.