«عالماشي» يتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر بـ12 ألف جنيه في 24 ساعة

يواصل فيلم «عالماشي»، والذي يلعب بطولته الفنان علي ربيع، التراجع في إيرادات شباك التذاكر مقارنة بإيرادات الأفلام التى تعرض في نفس التوقيت.

فيلم «عالماشي» في المركز الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «عالماشي» حل في المركز الأخير بإيرادات بلغت 21 ألف جنيه فقط.

وينافس فيلم «عالماشي» في شباك التذاكر بجانب عدد كبير من الأعمال السينمائية، من بينها «السرب» لأحمد السقا، و«فاصل من اللحظات اللذيذة» لهشام ماجد، و«شقو» لعمرو يوسف.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، من بينهم علي ربيع وآية سماحة وكريم عفيفي ومحمد رضوان وصلاح عبد الله، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري.