«المهندسين» تعقد ورشة عمل في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ اليوم

تعقد لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين المصرية ورشة عمل بعنوان Electrical loads classification and preliminary، اليوم الساعة الخامسة مساء، بمبنى النقابة العامة، وذلك بحضور المهندس حمدي أنور، الخبير في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ بجامعة القاهرة سابقا.

تفاصيل ورشة عمل نقابة المهندسين

وأوضحت النقابة أن الورشة ستكون في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ، وستعقد بقاعة اللواء مغاوري بالنقابة في تمام الساعة الـ5 مساء، وسيشارك في الورشة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة التدريب بالشعبة، مهندس مبروك عامر، رئيس لجنة الشعبة الكهربائية، المهندس محمود عرفات، الأمين العام، لجنة مزاولة المهنة.

وفي سياق منفصل، كانت لجنة مزاولة المهنة قد عقدت اجتماعها الرابع مع مهندسي 4 نقابات فرعية لمناقشة مقترح اللائحة في محافظة الدقهلية، ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة.