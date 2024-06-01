عاجل.. قرار مفاجئ من حسام حسن بسبب محمد صلاح

تكتمل اليوم السبت، صفوف منتخب مصر الأول، بانضمام النجم محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، بعد فترة الراحة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم في إنجلترا، ليظهر لأول مرة في معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني، بعد الأزمة والخلافات التي كانت بينهما قبل تولي «العميد» قيادة مصر.

وينخرط محمد صلاح في تدريبات الفراعنة، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني رفقة 25 لاعبا، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو، المقررة الخميس المقبل، 6 يونيو الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تعد المواجهة الرسمية الأولى لـ«العميد» كمدير فني للمنتخب الوطني، بعدما قاد الفراعنة في لقاءيين وديين أمام نيوزيلندا وكرواتيا.

ويواصل منتخب مصر، تدريباته اليوم، لليوم الخامس تواليا، بحضور جميع اللاعبين، فيما عدا أحمد فتوح لاعب الزمالك الذي يجري فترة تأهيل، بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به في العضلة الضامة، وتقرر استبعاده عن مباراة الخميس المقبل، وتجهيزه للمواجهة الثانية أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المقرر لها يوم 10 يونيو.

كما يغيب أيضا محمد حمدي عن اللقاء للإيقاف بسبب طرده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2023 بكوت ديفوار، ما جعل «العميد» يركز على أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا للاعتماد على أحدهما لشغل الجبهة اليسرى في اللقاء المقبل.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا