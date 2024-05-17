بعد الإعلان الرسمي.. 9 معلومات عن آرني سلوت مدرب محمد صلاح الجديد

أعلن المدرب آرني سلوت رسميًا، توليه تدريب نادي ليفربول الإنجليزي، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي تراجع عن تدريب الفريق بنهاية هذا الموسم، بعد 9 سنوات حصل فيها على 7 بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، بحسب ما ذكره موقع إندبندنت.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مدرب محمد صلاح الجديد آرني سلوت، المدير الفني السابق لنادي فينورد الهولندي، بعدما قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: «أستطيع أن أؤكد أنني سأصبح مدرب ليفربول الموسم المقبل».

9 معلومات عن آرني سلوت مدرب محمد صلاح الجديد

ولد يوم 17 سبتمبر 1978 ويبلغ من العمر 46 سنة. يرجع مولده إلى مدينة بيرجنتايم بهولندا، وبدأ لعب كرة القدم مع فريق الشباب بالمدينة. انضم إلى فريق بي إي سي زفوله وعمره 17 سنة، وعانى من الإصابات في بداية مسيرته كلاعب خط وسط مهاجم. لعب لأندية مثل ناك بريدا وسبارتا روتردام، بإجمالي 462 مباراة مسجلاً 100 هدف. بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب عام 2014 لنادي كامبيور. تولى تدريب نادي كامبيور عام 2016. درب نادي ألكامار عام 2018. درب نادي فينورد الهولندي منذ عام 2021. قاد فريقه فينورد إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي ضد روما الإيطالي.

10 ملايين جنيه استرليني للتعاقد مع سلوت

يذكر أن المدرب آرني سلوت، أعلن من ساعات قليلة عن قيادته نادي ليفربول رسميًا الموسم المقبل، وسيدفع النادي الإنجليزي مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع المدرب الهولندي الجديد.