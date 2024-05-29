تصريحات مثيرة لنجم ليفربول السابق بشأن رحيل محمد صلاح.. طلب مفاجئ

تحدث لاعب ليفربول السابق مارك لورينسون، عن احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح، عن الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفجرًا مفاجأة بشأن رغبته في استمرار نجم الفريق من ناديه الإنجليزي.

طالب «لورينسون» نادي ليفربول بالسماح برحيل اللاعب محمد صلاح عن الفريق، في حالة رغبة جناح منتخب مصر في الخروج من النادي هذا الموسم، موضحًا أن «صلاح» يجب أن يغادر الفريق بسبب حاجته لتجربة جديدة، بحسب التصريحات التي جاءت في صحيفة «ميرور».

هل يرحل صلاح للدوري السعودي؟

وقال «لورينسون» إن دوري روشن السعودي، هو المكان الأكثر منطقية لصلاح، فإذا تمكن ليفربول من بيعه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لأحد أندية الدوري السعودي، سيكون ذلك بمثابة مكسب مادي كبير للفريق الإنجليزي.

وتحدث «لورنسون» عن باقي نجوم الفريق مثل المهاجم داروين نونيز، الذي قال إنه سيكون له دور مهم في النادي، مع المدرب الجديد آرني سلوت، خاصة أن المهاجم الأوروجواني يمتاز بخفة الحركة بين المدافعين، وذلك سيساعده في تسجيل الأهداف.

مدرب ليفربول الجديد

كان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن رسميًا منذ عدة أيام، عن تعاقده مع المدرب آرني سلوت، مدرب نادي فينورد الهولندي السابق، ليقود الفريق في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي قرر ترك الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعد عدة إنجازات أبرزها الحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.