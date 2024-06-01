بالزغاريد والسيلفي.. محافظ القليوبية يودع حجاج الجمعيات: «دعواتكم لمصر»

حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على توديع 88 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية، وهم الفوج الأول الذي يتوجه إلى الأراضي المقدسة بالسعودية لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور كل من خالد عبدالعليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

متابعة بعثة الحج بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه سيتابع اخبار الحجاج يوميا، بداية من ذهابهم للأراضي المقدسة وحتى عودتهم للوطن بسلام.

وحمل المحافظ جميع الحجاج أمانة الدعاء للوطن بالاستقرار والسلام والأمان.

التمتع بالرحلة المباركة

وهنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني.

ولفت محافظ القليوبية إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، وموجهًا مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج، وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والتوفيق والسداد.

وأكد المحافظ أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين، وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج

يذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية.