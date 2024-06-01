رئيس «أسيوط الجديدة»: تسليم 584 قطعة أرض بالمدينة نهاية 2024

تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال مشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، مؤكدا ضرورة دفع العمل بمشروعات المرافق لتسليم قطع الأراضي للحاجزين.

دفع العمل بمشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بأسيوط الجديدة

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن منطقة الـ85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية تشتمل على 584 قطعة أرض إسكان متوسط، والمقرر تسليمها نهاية العام الحالي.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله، محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشيرا إلى أن محطة مياه الشرب بمدينة أسيوط الجديدة تعمل بقدره 52 ألف م3/يوم والتي تقوم بتغذية جميع مناطق المدينة.

ووجه رئيس جهاز المدينة بالحفاظ على مستوى التصرفات التي تسمح بوصول المياه لجميع مناطق المدينة ومتابعة الصيانة والغسيل الدوري للشبكات، وشدد على أهمية جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.